İki deprem iki farklı açıklama: 'Deprem değil bina öldürür', 'Kader-i ilahi'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 ay içinde meydana gelen iki depremle ilgili yaptığı açıklamalardaki çelişki gündemde.

Erdoğan 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 vatandaşın ölümüne yol açan Elazığ depremindeki can kayıpları için "Tabii ki kader-i ilahi şu anda 22 ölümüz var" dedi.

1 Ekim 2019'da ise Erdoğan 5,8 büyüklüğündeki İstanbul depremi için farklı konuşmuştu.

Meclis'in yeni yasama yılı açılışında Erdoğan 26 Eylül 2019'da 5,8 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından "Deprem değil bina öldürür' gerçeği her depremde yüzümüze adeta şamar gibi inmiştir" demişti.

Erdoğan Meclis konuşmasının devamında, Türkiye'deki inşaat faaliyetlerinin uzun yıllar boyunca tabi afet faktörü gözetilmeden, özensiz bir şekilde yönetildiğini vurgulamış, hükümete gelmelerinin ardından ise konuyu öncelikleri arasına aldıklarını ve sistematik bir depreme karşı yapı stoku oluşturduklarını beyan etmişti.

Yine Erdoğan, 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 vatandaşın ölümüne yol açan depremle ilgili incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, ölümlerin nedenini kaderle açıklayarak "Tabii ki kader-i ilahi " ifadelerini kullanmıştı.