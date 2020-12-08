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4 ay sonra görevine dönen Başkan Böcek, vatandaşlar tarafından böyle karşılandı

“Önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağım, sizleri selamlıyorum”

08 Aralık 2020 16:22

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalan ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün görevinin başına geçmeden önce vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gelen Başkan Böcek, kendisini bekleyen vatandaş ve gazetecileri camdan selamladı. Baş parmağıyla tamam işareti yapan Böcek, “Önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağım. Sizleri selamlıyorum.” dedi.

Vatandaşlar Böcek’i “Başkanım başkanım” sözleriyle karşıladı.

Başkan Muhittin Böcek, daha sonra makam aracıyla otoparka indi ve makamına geçti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarısı yapmıştı. Tedavi sürecinde özel hastanede durumu ağırlaşan Böcek, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Muhittin Böcek’e trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) tedavisi uygulandı. Sağlık durumu iyiye giden Başkan Böcek, 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alındı. Sağlığına kavuşan Böcek, 3 Aralık’ta ise evine taburcu edildi.

 

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