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4 aracın karıştığı kaza kamerada; beyaz otomobile dikkat

12 Ocak 2020 12:39

İstanbul Maltepe'de dört aracın karıştığı ilginç bir kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe Emek Caddesi'nde meydana gelen kazada caddede seyir halindeki bir araç aniden 'U' dönüşü yapınca karşı yönden gelen bir araç da duramayarak hatalı dönüş yapan araca ve ardından da park halinde iki araca çarptı. Arkadan hızla gelen başka bir araç ise kaza yapan otomobili teğet geçerek kaza yapmaktan son anda kurtuldu. 

 

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