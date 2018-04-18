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37. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

18 Nisan 2018 17:20

37.İstanbul Film Festivali Ödül Töreni 17 Nisan Salı gecesi Rahmi M. Koç Müzesi'nde yapıldı. Yazar ve programcı Yekta Kopan'ın sunuculuğu üstlendiği gecede Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde ayrıca Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, Sinemada İnsan Hakları Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri'nin kazananları da açıklandı.

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