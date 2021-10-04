35 yıldır süren keşif: Kelenderis Antik Kenti

Mersin’de Akdeniz kıyısına 2 bin 800 yıl önce kurulan ve 35 yıldır arkeolojik kazılarla restorasyonların sürdüğü Kelenderis Antik Kenti, basına kapılarını açtı. Bugüne kadar süren çalışmalar kapsamında birçok tarihi yapı ortaya çıkarılırken, dünyada nadir örnekleri bulunan ve kenti de özel kılan antik limanın mozaik haritası da bulunarak koruma altına alındığı belirtildi.

Mersin-Antalya D400 karayolu üzerinde yer alan Aydıncık ilçesinde balıkçı barınağı yanında bulunan geçmişi 2 bin 800 yıl öncesine uzanan Kelenderis Antik Kenti’nde 1987 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Batman Üniversitesi koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 35 yılda gelinen durumu Kazı Başkanı Doç. Dr. Mahmut Aydın bilgi verdi. Dünyada nadir yerlerde bulunan Kelenderis’te de ortaya çıkartılan 13 metreye 3 metre ölçülerindeki mozaikten yapılan bin 500 yıl öncesinin yer aldığı kent haritası ise antik kenti farklı kılıyor. Bu yıldan itibaren yılın 12 ayı kazı ve restorasyon izni verilen ve yerinde koruduğu yaklaşık 500 metrekarelik mozaik buluntuları ile farklılığını ortaya koyan antik kentin birkaç yıl içinde tamamen turizme açılması hedefleniyor.

Antik kentin kazı başkanlığını yürüttüğünü anımsatan Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mahmut Aydın İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kelenderis Kazısı 1987 yılından beri aralıksız yürütülen ve 2021 yılından itibaren de Cumhurbaşkanlığına bağlı 12 ay sürdürülen kazılar arasında bulunmaktadır. Kelenderis Antik Kenti’nde 35 yıldır süren çalışmalarda Roma İmparatorluk dönemine ait bir liman hamamı ortaya çıkarıldı, restorasyonu yapılarak turizme hazır hale getirildi. Daha sonra da Kelenderis’te bazilikal planlı 370 metrekare mozaik bulunduran bir kilise ortaya çıkarıldı. Kilisenin çatısı dahil bütün restorasyon çalışmaları yapılarak turizme hazır hale getirildi. Bu 2 yapımızın yanı sıra Osmanlı dönemine ait bir antrepo (depo) binası restore edilerek şu anda kazı ofisleri olarak kullanmaya başladık" dedi.