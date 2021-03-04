35 yıldır kimseyle konuşmuyor

Bursa’da yaşayan Suat Tek, 7 yaşından itibaren okul ve askerlik hayatı dışında kimseyle konuşmadı. 35 yıllık sessizliğiyle ‘suskun adam’ lakabı takılan Tek’in konuşmama nedenini ise hiçbir doktor çözemedi.

Yazarak iletişim kuran Tek, nikahındaki ‘evet’ cevabını da kağıda yazarak, verdi. Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Suat Tek, röportaj sırasında kendisine sorulan soruları da yazarak yanıtladı.

Oğlunun 7 yaşında sustuğunu belirten baba Rıdvan Tek ise “Kendi kendine bıraktık. Çözüm için doktorlara başvurduk. Ancak bir çözüm bulunamadı. Okulda konuşuyordu, dışarı çıkınca kimseyle konuşmadı” dedi.