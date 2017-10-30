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"Zıpkın" köpeğin motosiklet tutkusu

30 Ekim 2017 18:13

İstanbul'da sahibiyle birlikte motosiklete binip gezintiye çıkan köpek görenleri şaşırtıyor. Taktığı güneş gözlüğüyle dikkat çeken 'Zıpkın' isimli köpek sahibinin komutlarını da yerine getiriyor. Kadıköy D-100 karayolunda Cemşir Doğan (35)'in 'Zıpkın' isimli köpeğiyle çıktığı motosiklet gezintisi görenleri şaşırttı. "Zıpkın" motosikletin ön kısmında duruyor ve taktığı güneş gözlüğüyle diğer sürücülerin dikkatini çekiyor. Zıpkın'ın en büyük tutkusu, motosikletle dolaşmak... Cemşir Doğan özellikle hafta sonları iri cüssesine rağmen motosikletinin önüne aldığı köpeğiyle şehrin caddelerinde gezintiye çıkıyor. Zıpkın sahibinin komutlarını yerine getiriyor. Doğan köpeğiyle birlikte motosikletle gezmenin tehlikeli olmadığın belirterek, 11 yıldır böyle geziyorum tehlikesi yok. 11 yıldır hemen hemen hep bu şeklide yolculuk yapıyoruz. Köpeğim de memnun bu yolculuktan" diye konuştu. Verdiği komutları yerine getiren zıpkın isimli köpek, sahibi kornaya bas dediğinde havlıyor.

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zıpkın köpekzıpkın köpeğin motosiklet tutkusu

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