"Yılların Melih Gökçek'inin izlerini silmeye benim gücüm yeter mi?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek'in dinozor ve fıskiyelerini kaldırmasına ilişkin "Ben işime bakarım" dedi. Tuna, Gökçek hakkında "Yani sevmeyenlere sevdiremem, sevenlere de 'Sevme' diyemem. Bu mümkün olabilir mi? Siyasi tarihimizde de bazı figürler vardır ki bunu kimse silemez yani" ifadelerini kullandı. Gökçek'in istifası sonrası göreve gelmesinin ardından başkentteki meşhur dinozor heykeli ile belediye binasının önündeki fıskiyeyi kaldıran Tuna, Habertürk TV'de canlı yayına katıldı. Dinozorun geçiş döneminde Ankapark inşaatı bitmediği için konduğunu hatırlatan Tuna, "Gelen geçen geçen vatandaşların gezme imkanı olmadığından ‘Bakın burada böyle şeyler var' diye göstermek içindi. Onun sırası geldi, oradan aldık ve yerine koyduk" dedi.