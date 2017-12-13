"Yeni FETÖ'lerin tohumlarını atıyorsunuz"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP, Hizmet Hareketi olarak anılan Gülencilerle işbirliği yaptı ve devlete yerleştirdi" dedi. Yarkadaş, aynı yolun bugün de izlendiğini belirterek, okullardaki uygulamaları örnek gösterdi. AKP'nin FETÖ'yle girdiği ilişki biçiminin bugün ise farklı cemaat ve tarikatlarla devam ettiğini belirten Yarkadaş, hükümet sıralarında oturan Bekir Bozdağ ile Recep Akdağ'a seslenerek, "Aynı hataları bugün de yapıyorsunuz" diye konuştu. Yarkadaş "FETÖ'yü temizliyoruz' adı altında devletin okullarını, Millî Eğitim Bakanlığı'nı yeni cemaatlere, yeni tarikatlara açıyor, adeta yeni FETÖ'lerin tohumunu kendi ellerinizle atıyorsunuz" dedi.