"Yemekten çıkan böceği şikayet ettiğimizde bize 'toz' dediler"

Tokat'ta 300 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız yurdunda Pazar gecesi eylem yapıldı. Öğrenciler yönetimi istifaya çağırdı. DHA'nın haberine göre, yurtta Cuma gününden itibaren üç gün içerisinde toplam 285 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yurtta kalan bir grup öğrenci bina önünde eylem yaptı. Öğrenciler 'İşletme istifa" diyerek slogan attı. Bazı öğrenciler ise yemeklerin içerisinden böcek çıktığını iddia etti. KYK İl Müdürü Fahri Delen ise Çarşamba günü çıkacak tahlil sonuçlarıyla durumun netleşeceğini belirterek, "Bir sıkıntı var ise gereğini yapacağız. İlk tespitlere göre bağırsaklarda problem var, çocuklarda üşütme, titreme ve ateş gibi şeyler var. Yatan bir hastamız yok. Çocuklar ayakta tedavi oldu. Şu andaki sayı 300'e yakın ama bazıları 2-3 kez hastaneye gitti" diye konuştu.