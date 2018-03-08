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"Yemek yaptırıyor, ütü yaptırıyor, dışarı çıkmasına izin vermiyor; kanadını kırıyor, sonra uçmasını bekliyor"

08 Mart 2018 01:48

"Herkesin bu soruyu kendisine sorması lazım, neden bu duruma geldik" Özellikle kadın konusunda başlattığı istihdam kampanyaları ve reklamlarla öne çıkan Filli Boya, 8 Mart için yeni bir video yayınladı. ‘Mucizemsin' başlığını taşıyan reklamda, Türkiye'de kadınların ‘özgürlük, anlaşılmak, evlatlarının ölmemesi, rahatça yürüyebilmek' şeklinde özetlenebilecek talepleri dile getirildi. Türk medyasında yer alan dizi ve filmlerdeki şiddet, tecavüz sahnelerine de dikkat çekilen reklam filminde, “Öpüş yasaklanıyor, silahlar serbest” yorumuna yer verildi. Raklamda konuşan erkeklerden biri de kadına yönelik şiddete dair, “Yemek yaptırıyor, ütü yaptırıyor, dışarı çıkmasına izin vermiyor; kanadını kırıyor, sonra uçmasını bekliyor” ifadelerini kullandı. Neler yapılması gerektiği konusunda kadınlardan da "Bağırmamız lazım, çığlık atmayı öğrenmek gerekiyor; silkelen, ayağa kalk, güçlü ol” yorumları geldi.

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