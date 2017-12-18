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"Yatay - dikey mimari diye bir şey yok; bunlar içi boş kavramlar..."

18 Aralık 2017 13:52

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, yatay ve dikey mimari söylemlerine ilişkin 'Yatay mimari', 'dikey mimari' diye bir kavram yok. Bunlar bilimsel değil, içi boş anlamsız kavramlar" dedi. Birgün'in haberine göre, Muhçu "Yatay ve dikey mimari diye bir tartışma var. Mimarlık ve şehircilik literatüründe 'yatay mimari', 'dikey mimari' diye bir kavram yok. Bunlar, siyasetin kamuoyuna sunduğu, ihdas ettiği kavramlar. Bunlar, bilimsel değil; içi boş, anlamsız kavramlar. Bunu şöyle anlayacaksak 'Yatay mimarlık dendiğinde yüksek yapı yapılmayacak' deniyorsa bu yapılıyor, yapılmaya devam ediliyor. Belli ki yüksek yapı yapılmasının koşulları biraz zorlaştırılmış, farklılaştırılmış. Şu anda yüksek yapılarla ilgili ciddi miktarda pazarlama ve satış sorunu var" diye konuştu.

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