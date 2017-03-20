T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Yargı bağımsızlığı insanca ve alnı ak yaşamaktır; gerçekten bir parti başkanının yargıç atamasını ister misiniz?"

20 Mart 2017 21:27

16 Nisan'da gidilecek anayasa değişikliği referandumu için seçmenlere "Okumadan imzalama" diye seslenen İstanbul Barosu Avukatlarının ardından, İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu da üç ayrı başlık altında hazırladığı videolarla oy kullanacaklara seslendi. Durakoğlu'nun hazırladığı birer dakikalık videolar, "Hiç düşündün mü Anayasa niye var?", "Yargı bağımsızlığı nedir?" ve "Bu kadar önemli mi bu anayasa değişikliği?" başlıklarını taşıyor. Yayınladığı ikinci videoda seçmenlere "Yargı bağımsızlığı nedir?" sorusunu yönelten Durakoğlu, "Yargı bağımsızlığı, kişilerin veya siyasetlerin yargıya karışmamasıdır. Yargı bağımsızlığı, hiçbir otoritenin baskısı ve etkisi altında kalmaksızın yalnızca hukuka göre adaleti sağlamaktır. Yargı bağımsızlığı insanca ve onurlu yaşamak demektir. Sabah saat 6'da kapı çalındığında gelenin sütçü olması demektir yargı bağımsızlığı" açıklamalarında bulunarak, "Şimdi tekrar düşünün. Gerçekten bir partinin başkanının yargıç atamasını istermisiniz?" diye soruyor.

ETİKETLER

İstanbul Barosu BaşkanıMehmet DurakoğluvideoanayasayargıreferandumYargı bağımsızlığı nedir

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24