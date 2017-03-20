"Yargı bağımsızlığı insanca ve alnı ak yaşamaktır; gerçekten bir parti başkanının yargıç atamasını ister misiniz?"

16 Nisan'da gidilecek anayasa değişikliği referandumu için seçmenlere "Okumadan imzalama" diye seslenen İstanbul Barosu Avukatlarının ardından, İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu da üç ayrı başlık altında hazırladığı videolarla oy kullanacaklara seslendi. Durakoğlu'nun hazırladığı birer dakikalık videolar, "Hiç düşündün mü Anayasa niye var?", "Yargı bağımsızlığı nedir?" ve "Bu kadar önemli mi bu anayasa değişikliği?" başlıklarını taşıyor. Yayınladığı ikinci videoda seçmenlere "Yargı bağımsızlığı nedir?" sorusunu yönelten Durakoğlu, "Yargı bağımsızlığı, kişilerin veya siyasetlerin yargıya karışmamasıdır. Yargı bağımsızlığı, hiçbir otoritenin baskısı ve etkisi altında kalmaksızın yalnızca hukuka göre adaleti sağlamaktır. Yargı bağımsızlığı insanca ve onurlu yaşamak demektir. Sabah saat 6'da kapı çalındığında gelenin sütçü olması demektir yargı bağımsızlığı" açıklamalarında bulunarak, "Şimdi tekrar düşünün. Gerçekten bir partinin başkanının yargıç atamasını istermisiniz?" diye soruyor.