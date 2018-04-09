"Yanınızda erkek arkadaşınız varsa cüzdana ihtiyacınız olmayabilir"

Sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, kısa süre önce açtığı Youtube kanalı üzerinden paylaştığı video sonrasında sosyal medyada çok tartışıldı. Esmersoy, pek çok ünlü ismin ilgi gösterdiği Youtube'a kayıtsız kalmayarak kendisi de bir kanal açtı. Bu kanal üzerinden günlük hayata dair tavsiyeler verecek olan Burcu Esmersoy, yanında küçük bir çanta taşımak isteyen hemcinslerine tavsiyelerde bulunurken özellikle cüzdanla ilgili açıklaması sosyal medyada hızla yayıldı. Minik bir çanta hazırlamak üzerine tüyolar verdiği videoda sarf ettiği, “Erkek arkadaşınızla birliktesiniz, cüzdana ihtiyacınız olmayabilir… Ama ne olur ne olmaz diye… Ki ben ne olur ne olmazcıyım! Mutlaka yanıma para almaya çalışıyorum ya da bir kart…” sözleri üzerine yoğun bir şekilde eleştirildi.