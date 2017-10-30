T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Yanardağ hasta bir insan gibidir, sürekli gözlem altında tutulması gerekir"

30 Ekim 2017 14:17

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki 3 bin 470 metre yükseklikteki Nyiragongo Yanardağı, dünyanın en aktif yanardağlarından biri. En son 2002'de faaliyete geçtiğinde onlarca kişi hayatını kaybetti, 90 bin kişi evlerinden oldu. Bu yüzden bir grup bilim insanı yanardağı sürekli gözlemliyor. Bazen lav gölleri çok geniş bir alana yayılabiliyor. Goma Volkan Gözlemevi'nden Mahinda yanardağı 'hasta bir insana benzetirken, "Volkan hasta bir insan gibidir ve biz onun her saniyesini gözlem altında tutmak zorundayız" diyor. Mahinda, "Her dört dakikada bir sismik veriler elimize ulaşır. Her on dakikada bir de sıcaklık düzeyini ölçeriz" bilgisini veriyor. Nyiragongo en son 2002 yılında faaliyete geçtiğinde onlarca kişi öldü. 90 bin kişi evsiz kaldı. Yanardağ Uzmanı Celistin Mahinda 2002'de uyardığını ama görmezden gelindiğini söylüyor. Kentin bazı kısımları yanardağın katılaşmış lavlarının etrafına inşa edilmiş durumda. Bu yüzden Mahinda'nın kentte hatırı sayılır bir ünü var. Ne zaman Mahinda kentten ayrılsa halk 'ya yanardağ faaliyete geçerse' diye kaygılanıyor. Şimdilik yanardağ gözlem altında ve turistlerin Nyiragongo'ya ilgisi yüksek.

ETİKETLER

yanardağyanardağ patlamayanardağ gözlemdemokratik kongo cumhuriyeti

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ocak 2020

Avustralya Başkonsolosluğu önünde "Develeri öldürmeyi durdurun" dediler

Yardım konvoyuna çığ engeli

Of! Of! Of! | "Nefes almak için yaşıyoruz"

Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın

27 metreden düştü, ayağa kalkıp yürüdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24