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"Üzümü yiyoruz ama şarap hiç içmedik"

12 Ekim 2017 12:46

Türkiye sıcak ve nemli iklimi ile şaraplık üzüm üretimi için ideal şartlara sahip bir ülke. Ancak şarap üreticileri bu ideal ortama karşın, artan vergiler ve tanıtım yasaklarından şikayet ediyor. Fransız AFP haber ajansı da Gelibolu Yarımadası'nda şarap üretiminde çalışan kişilerle konuştu. Sektörün ilk halkası olan üzüm toplayan yerel kadınlar "dini tereddütlere" karşın bu işi yapmak zorunda olduklarını anlattı. Hayatlarında hiç şarap içmediklerini açıklayan kadınlar, "imkanları olmadığı için" bu işi yaptıklarını anlatıyor.

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&#34;Üzümü yiyoruz ama şarap hiç içmedik&#34;

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