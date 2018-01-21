"Uçağa binmek, şeytanla dolu bir tüpün içine girmek" diyen din adamı kendine uçak aldı

Vaiz Kenneth Copeland, takipçilerinin bağışladığı paralarla satın aldığı yeni özel uçağını dualı bir video ile tanıtınca bir anda ABD'de gündem oldu. OdaTV'nin haberine göre, Kenneth Copeland Ministries (KCM) adlı özel kilisenin dini lideri olan vaiz Kenneth Copeland, takipçilerinin bağışladığı paralarla satın aldığı yeni özel uçağını dualı bir video ile tanıtınca bir anda ABD'de gündem oldu. Birkaç yıl önce ticari yolcu uçağına binmeyi, “başından sonuna şeytanla dolu bir tüpün içine girmek gibi” niteleyen din adamı, 3,7 milyon dolarlık 14 kişilik Gulfstream V tipi özel jeti için, “Bunu bana İsa Mesih satın aldı” yorumu yaptı.