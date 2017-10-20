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"Üç belediye başkanı karar aldı, Erdoğan'ın talebine rağmen istifa etmeyecekler!"

20 Ekim 2017 22:04

Hürriyet gazetesinin hükümete yakınlığıyla bilinen yazarlarından Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği 3 belediye başkanının istifa etmeme kararı aldıklarını açıkladı. CNN Türk canlı yayında konuşan Selvi, istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un birlikte hareket ettiklerini söyledi. Selvi, "Hava sürekli değişiyor. Dünden bugüne farklı bir iklim oluştu. 3 belediye başkanının aralarında bir iletişim kurulduğu, beraber hareket ettikleri ve istifa etmeme kararı aldıkları haberleri geliyor. Hem AK Parti hem de kamuoyu açısından yıpratıcı bir hal almaya başladı. Bu süreç uzadıkça kamuoyunda bir yorgunluk oluşmaya başladı" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görevden ayrılmaları istenen Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarıyla ilgili olarak "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum. Vermezlerse gereği neyse yapılır" ifadelerini kullanmıştı.

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Üç belediye başkanı karar aldıErdoğan&#39;ın talebine rağmen istifa etmeyeceklerabdülkadir selvi

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