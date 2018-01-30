"Türkiye'nin Esad ile teması var mı?"

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de iç ve dış siyasette yaşanan tüm gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekâtı'ndaki son durum masaya yatırıldı. Konuklardan Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin, Esad ile Türkiye'nin teması olabileceğini söyledi. Şahin, "Suriye'nin içine düşmüş olduğu durum hiç istenmeyen aktörleri bir araya getirebilir. Nasıl Esad ile, İran ile birlikte hareket eden PKK, ABD ile birlikte hareket ediyorsa, Türkiye'de kendi çıkarlarını korumak için belli aktörlerle bir araya gelebilir" diye konuştu.