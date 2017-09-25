T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Türkiye, Avrupa'nın parçası değil ama ilişkilerimiz iyi olmalı"

25 Eylül 2017 13:54

Almanya'da genel seçimde yüzde 13,3 oy alarak ilk kez Federal Meclis'e (Bundestag) giren aşırı sağcı, İslam ve göç karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Avrupa Sözcüsü Dr. Hugh Theodore Bronson BBC Türkçe'ye konuştu. Hugh Theodore Bronson, Türkiye'de gazetecilerin ve Alman vatandaşların 'keyfi tutuklamalara maruz kaldığını' söyledi. Bronson, "Türkiye Avrupa'nın parçası değil ama Türkiye ile ilişkilerimiz iyi olmalı" dedi. Türkiye ile Almanya'nın uzun süredir müttefik olduğunu ama liderler arasında bunun geçerli olmayabileceğini belirten Bronson, "Birçok Alman için şu an sorun Erdoğan ve onun sert rejimi. Erdoğan gazetecileri, öğretmenleri ve avukatları tutuklatıyor. Bu demokratik bir yaklaşım değil" diye konuştu. AfD sözcüsü, Türkiye'nin gelecekte öneminin daha da artacağını ifade ederken, "Türkiye ile ekonomik ve finansal ilişkilerimiz iyi olmalı" ifadelerini kullandı. Henüz 4 yıllık bir parti olduklarını anımsatan Bronson, seçimde 3. parti olarak meclise giriyor olmalarını da "Muhteşem bir başarı" olarak yorumladı.

ETİKETLER

&#34;TürkiyeAvrupa&#39;nın parçası değil ama ilişkilerimiz iyi olmalı&#34;

Diğer Videolar

Bakan Dönmez: Her şeyi devletten beklemek doğru değil, vatandaşlarımız da tedbir almalı

6,6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da kurtarma çalışmaları devam ediyor

Elazığ'da 6.6 büyüklüğünde deprem | Bir binada yangın çıktı

Elazığ'da meydana gelen deprem, Şanlıurfa'da canlı yayın yapan Edessa TV ekranlarına da yansıdı

Elazığ depremi çok sayıda ilde de hissedildi

Canlı yayında böyle sallandılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24