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"Türkiye, AB'ye kabul edilmek istiyorsa kurallarımıza uymalı"

14 Şubat 2018 13:29

Eski İtalya Başbakanı Renzi, 2000'lerin ilk yıllarında Türkiye ile Avrupa arasında olan mutlu tablonun derinden değiştiğini söyledi. Eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi, 2000'lerin başında Avrupa ile Türkiye arasında olan mutlu tablonun derinden değiştiğini söyledi. Renzi, "Kim Avrupa'da olmak istiyorsa, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünden başlayarak Avrupa kurallarına saygı göstermek zorunda" dedi. Hazırladıkları anayasal reformları, düzenlenen referandumla halka kabul ettiremeyince 2016 yılının son ayında istifa eden Matteo Renzi, 4 Mart'ta yapılacak genel seçimlere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde, lideri olduğu Demokrat Parti'nin (PD) programına ve dış politikaya dair soruları yanıtlayan Renzi, partisinin Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusundaki duruşunu da anlattı. 2000'lerin ilk yıllarında, Silvio Berlusconi'nin başbakanlığı, Romano Prodi'nin de Avrupa Komisyonu başkanlığı döneminde, Türkiye ile ilişkiler konusunda mutlu bir tablo olduğunu dile getiren Renzi, "Ancak son yıllarda anladım ki, bu tablo derinden değişti" dedi. PD olarak, İtalya kurumlarıyla aynı çizgide durduklarını belirten Renzi, “Pozisyonumuz çok açık; kim Avrupa'da olmak istiyorsa, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünden başlayarak Avrupa kurallarına saygı göstermek zorunda" diye konuştu.

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