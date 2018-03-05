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"THY uçağı yakıtsız kalkmaya çalıştı" iddiası

05 Mart 2018 16:44

İstanbul'dan Ankara'ya sefer yapacak olan Türk Hava Yolları (THY) uçağının kalkmak üzereyken yakıtının olmadığını fark eden pilot, ani fren yaparak uçağı durdurduğu iddia edildi. İddiaya göre, Cumartesi gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gerçekleşen TK-2182 sayılı uçuşta tarifedeki hareket saati 21.00 olarak görünürken, uçak yolcularını aldıktan sonra 21.45 sıralarında kalkış için pist başına doğru ilerlemeye başladı. Uçak piste yaklaşırken aniden fren yaptı. Ön taraftaki hosteslerden birinin düştüğü ve yaralandığı öne sürülüyor. Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, yolculara uzun süre bilgi verilmemesi tedirginlik yarattı. Bir süre sonra pilot, yakıt alındığını anons etti. Yakıt naklinin ardından uçak, saat 23.07'de havalanabildi. Yolculardan eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, “Ani fren oldu, önde bulunan 3 görevli yere düştü. Birbirlerinin üzerine düştüler… Pilot ani frenle ilgili bilgi vermedi. Mürettebat değiştirildi, 2 saate yakın bir gecikme yaşandı” dedi.

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