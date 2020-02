"TBB ismindeki 'Türkiye' kelimesini de tabelalardan 'T.C.' harflerini sildikleri gibi silebileceklerini düşünenler, bizi Türk milletinin kalbinden asla silemezler"

TBB Başkanı Feyzioğlu, meslek birliği isimlerinden Türk ve Türkiye ifadelerinin çıkarılma kararını eleştirdi: "Türkiye Barolar Birliği'nin ismindeki 'Türkiye' kelimesini de tabelalardan 'T.C.' harflerini sildikleri gibi silebileceklerini düşünenler, bizi Türk milletinin kalbinden asla silemezler" dedi. Feyzioğlu, "Bu açıklamaları, parti genel başkanı olarak mı cumhurbaşkanı olarak mı yaptığını bilmiyoruz; ancak kendisine çok açık bir davette bulunuyoruz. Türkiye'ye siyasi partinizin gözlükleriyle bakmayı bırakınız. Anayasa'da ettiğiniz yeminin gereği olarak milli gözlüklerinizi takınız. Sayın Cumhurbaşkanı'nı anladığımız kadarıyla yine yanlış bilgilendirmişler. Türkiye Barolar Birliği, büyük Türk milletinin kalbinde en özel yerini çoktan almıştır. Türkiye Barolar Birliği'nin her söylemi, her uyarısı, her duruşu, her zaman milli olmuştur; ancak Sayın Cumhurbaşkanı, sadece kendisinin kullandığı kelimelerin kullanılmasını, sadece kendisinin kurduğu cümlelerin kurulmasını, sadece kendisi gibi düşünülmesini istemektedir" diye konuştu.