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"Sur'a ve Hasankeyf'e doğru barış fenerleri uçuralım"

02 Eylül 2017 15:42

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde "Sur'a ve Hasankeyf'e doğru barış fenerleri uçuralım" diyen kadın edebiyatçılar, çağrıya destek veren Surla Dayanışma Platformu, Sur'un Yıkımına Hayır Platformu ve Barış Bloku Moda Sahili'nde ve Diyarbakır'da destek verdi. Etkinliğe ayrıca CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu, gazeteci yazar Vivet Kanetti, Belma Fırat, Türkiye Yazarlar Sendikası yönetim kurulu üyeleri Nalan Çelik ve Hakkı Zariç katıldı. Kadın edebiyatçılardan Ayşegül Tözeren barışın ülke için gerekliliğine vurgu yaparken, CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş hükümete çağrıda bulunarak "Hasankeyf'ten Sur'dan elini çek. Bu tarihsel kültürel mirası yok etme." dedi. HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu, "anayasal güvence altına alınmış, adil, demokratik bir barışı kurma" çağrısında bulundu. Konuşmaların ardından, yüzlerce balon doğal ve kültürel mirasın yok edilmekte olduğu Sur, Hasankeyf ve Arhavi'ye doğru uçuruldu.

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