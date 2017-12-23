"Süleyman Soylu devletin bakanı değildir, olsa olsa tetikçidir"

CHP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesi kabul edilmedi. CHP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesi TBMM Genel Kurulu'nda tartışıldı. Partileri adına söz alan temsilciler görüşlerini açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Ana muhalefet partisinin liderine 'Sen bittin' tehdidi savuran bir İçişleri Bakanı, hukuk devletinin bakanı değildir, olsa olsa tetikçidir" dedi. Özkoç, partisinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin, gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmelerde önerge sahipleri adına söz aldı. Hukuk, adalet, vicdan tutarlılığına en fazla ihtiyaç duyulan yerlerin başında İçişleri Bakanlığının geldiğini vurgulayan Özkoç, "Orayı kafana yıkarız", "Şu referandum bitsin bak neler olacak", "edepsiz adam" gibi ifadeler kullanan, ana muhalefet partisinin liderine "Sen bittin" diyen bir kişinin o bakanlıkta oturamayacağını savundu.