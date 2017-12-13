"Süleyman Soylu AKP'nin başına geçmek istiyor"

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AKP'nin başına geçmek için riskli işlere girdiğini ve CHP'li belediyelere yönelik operasyonunda bunun bir parçası olduğunu söyledi. Erdem, Erdoğan'ın da bu durumdan haberi olduğunu ve Soylu'nun oğlunun aracının polis tarafından çevrilerek 'uyarıldığını' iddia etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Eren Erdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AKP Genel Başkanı olmak istediğini söyledi. Erdem, CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun da Soylu'nun AKP tabanına mesaj vermek ve infial yaratmak için atılmış tehlikeli bir adım olduğunu iddia etti. Halk TV'de Fatih Ertürk'ün programında Soylu'ya ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atan Eren Erdem Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişimi içinde olduğunu öne sürdü. "AK Parti'de bana sormadan hiçbir şey yapılamaz" Süleyman Soylu'nun Avrupa'da bir toplantıda "AK Parti'de bana sormadan hiçbir şey yapılamaz ben artık AK Parti'nin ikinci adamıyım" dediğini iddia etti. Süleyman Soylu'nun oğlunun kısa bir süre önce İstanbul Ataköy'de aracının polisler tarafından çevrildiğini, Soylu'nun oğlunun korumları ile polislerin karşılıklı silah çektiklerini iddia eden Eren Erdem, Soylu'nun Emniyet Müdürü'nü aradığını ancak Emniyet Müdürü'nün telefona çıkmadığını öne sürerek, 'Erdoğan durumun farkında bu da sanırım Erdoğan'ın Soylu'ya cevabı' yorumunda bulundu.