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"Soylu'nun konuşması bir vedaydı; koltuk için nefer olmaya aday olduğunuzda, nefer gibi de gidiyorsunuz"

26 Şubat 2018 15:43

Akademisyen Yrd. Doç. Güven Gürkan Öztan, BirGün Medya'da yayımlanan Haftaya Bakış programında Berkant Gültekin'in konuğu oldu. Programda AKP ile MHP'nin 'Cumhur ittifakı', Süleyman Soylu'nun istifa sinyali, Türkiye'nin Afrin operasyonu, Salih Müslim'in gözaltına alınması ve şeker fabrikalarına yönelik özelleştirme kararı konuşuldu. Güven Öztan, Bakan Soylu'nun dün yaptığı 'veda niteliğindeki' konuşmasını şöyle yorumladı: Soylu'nun 'Erdoğan'ın neferiyim' diyerek çekilme sinyali verdiği konuşmasına ilişkin, "Soylu'nun ekarte edilmesi, tabanda kaymaya neden olabilecek bir hamle değil. Koltuğunu korumak için nefer olmaya aday olduğunuzda, nefer gibi de gidiyorsunuz. Erdoğan, etrafında güç birikenleri silmeyi seviyordu; rakip görüyordu. Şimdi öyle değil. Etrafında güç olması da gerekmiyor koltuğundan olması için. Bu süreç bir kabine değişikliği öncesinin sinyali. Erdoğan, seçim kabinesini değiştirecek. Soylu'nun konuşması bence de bir veda konuşmasıydı. AKP, İl Başkanını değiştirdi. İstanbul'da 25 başkan değişiyor. Bu da yerel seçimler öncesinde teşkilatlarında yaptıkları belki de son hamle" dedi. Kaynak: Bir Gün

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