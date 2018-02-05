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"Şov yapıyor" denilen Seren Serengil cezaevinden çıktı

05 Şubat 2018 14:24

Seren Serengil'e sunduğu televizyon programında Gülben Ergen'in aleyhinde yaptığı yayınlar nedeniyle İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nce ihtiyati tedbir kararı verilmiş bu yasağı deldiği takdirde 3 gün zorlama hapsine çarptırılacağı kaydedilmişti. Serengil, karara uymayınca mahkemece hakkında verilen 3 gün hapis yasağı kesinleşmiş ve geçen hafta cuma günü İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılan infaz işlemlerinin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirilmişti. Serengil, burada 3 gün geçirdi. Tek kişilik odada kalan Serengil'i Pazartesi sabah erken saatlerde cezaevine gelen avukatı Ersoy Akdemir ve sevgilisi Yaşar İpek çıkardı. Basın açıklama yapmamak için özel çaba gösterilirken, Serengil aracına binerek hızla cezaevinden uzaklaştı. Avukatı Ersoy Akdemir haftasonu görüş olmadığı için cuma günü Seren Serengil'in cezaevinde kendisiyle görüştüğünü söyleyerek, “Seren hanımın içeride en çok canını sıkan ‘Şov mu yapıyor?' şeklindeki haberlerdi. Hapsin şovu olmaz. O dönemdeki hukukçusu ne dediyse o şekilde yönlendi. Bir buçuk 2 aydan önce içeri giremez yönündeki yanlış bilgi nedeniyle bu haberler yapıldı. Bu bilginin de ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bilgiye dayanarak yapılan bu haberlerin de asılsız olduğu zaten Seren hanım 4 gün içerisinde hapse girince anlaşıldı” dedi.

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