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Spor

"Sonuncu olacağını bilmesine rağmen yarışa saygısından bisikletini bırakmadı"

19 Temmuz 2018 20:13

Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını, Man Adalı sporcu Mark Cavendish son sırada tamamladı. Sokrates Dergi editörü İnan Özdemir'in aktardığı bilgiye göre; Cavendish, 11. etabı 1 saat 5 dakika geç bitirip zaman limitinin dışında kaldı ve Fransa Turu'ndan elendi. Sonuncu olacağını etapta tahmin etmesine rağmen yarışa saygısından ötürü yarışmaya devam etti ve bisikletini bırakmadı. Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Albertville ile La Rosiere Espace San Bernardo arasındaki 108,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen 11. etabında, Sky takımından Thomas, 3 saat 29 dakika 36 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada bitirdi.

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