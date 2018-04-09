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"Siyasetçilerin yüzde 90'ı hırsız, kamusal rant peşindeler"

09 Nisan 2018 16:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Devletten aldığı maaş dışında tek kuruşu çalışarak kazanmamış adam" diyerek eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na yönelik bu sözlere Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan açıklamalarda bulundu. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Yaşar Okuyan, "Tayyip Bey bugünlerde sıkıntılı, ağzından çıkanı kulağı duymuyor, ne söylediğinin farkında mı?" dedi. Okuyan, "Bence Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a teşekkür etmesi gerekiyor. Yani, devletten alınan maaşın dışında parasının olmaması, bir kuruş para kazanmamış olması demek kusur" diye konuştu. Yaşar Okuyan daha sonra siyasetçilerin yüzde 90'nının hırsız olduğunu, kamusal rant peşinde koştuğunu, ihalelerden eskiden siyasetçi ve bürokratlara olan rüşvetin yüzde 10 olduğunu şimdilerde bu rakamın yüzde 50'ye çıktığını anlattı.

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