"Sigara içen kişi sayısındaki düşüş cesaretlendirici"

Türkiye'de 10 milyonun üzerinde sigara kullanıcısı olduğunu belirten Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, son 10 yılda Türkiye'deki sigara içen kişi sayısındaki düşüşün cesaretlendirici olduğunu söyledi. İstenilen sigara bırakma oranlarına düşülmesi için daha fazla kişinin sigarayı bırakması gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, şöyle konuştu: "10 milyon sigara kullanıcısının en büyük özelliği günde 1 paket ve üstü içmesi. Aslında bütün bunlar endişe verici veriler. Çünkü sigaranın içindeki birçok madde vücudun bütün hücrelerini olumsuz şekilde etkiliyor. Sigara, sadece akciğer kanseri değil, bildiğimiz bütün kanserleri tetikliyor, kalp hastalıklarının her türünü çok ciddi şekilde etkiliyor. Kalp hastalıkları Türkiye’deki ölüm nedenlerinin ilk sıralarında yer alıyor. Bu oranın bu derece yüksek olmasının bir sebebi de fazla sigara kullanımı diye düşünüyorum. O yüzden halk sağlığı ve bireylerin kendi yaşam kalitelerini artırmaları açısından sigaranın bırakılması son derece önemli bir konu."