T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Sigara içen kişi sayısındaki düşüş cesaretlendirici"

23 Ocak 2017 13:39

Türkiye'de 10 milyonun üzerinde sigara kullanıcısı olduğunu belirten Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, son 10 yılda Türkiye'deki sigara içen kişi sayısındaki düşüşün cesaretlendirici olduğunu söyledi. İstenilen sigara bırakma oranlarına düşülmesi için daha fazla kişinin sigarayı bırakması gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, şöyle konuştu: "10 milyon sigara kullanıcısının en büyük özelliği günde 1 paket ve üstü içmesi. Aslında bütün bunlar endişe verici veriler. Çünkü sigaranın içindeki birçok madde vücudun bütün hücrelerini olumsuz şekilde etkiliyor. Sigara, sadece akciğer kanseri değil, bildiğimiz bütün kanserleri tetikliyor, kalp hastalıklarının her türünü çok ciddi şekilde etkiliyor. Kalp hastalıkları Türkiye’deki ölüm nedenlerinin ilk sıralarında yer alıyor. Bu oranın bu derece yüksek olmasının bir sebebi de fazla sigara kullanımı diye düşünüyorum. O yüzden halk sağlığı ve bireylerin kendi yaşam kalitelerini artırmaları açısından sigaranın bırakılması son derece önemli bir konu."

ETİKETLER

sigaraKadir Has Üniversitesi Psikoloji BölümüÖğretim ÜyesiAslı Çarkoğlupaketbırakmak

Diğer Videolar

Kocaeli'de AVM'de korkutan yangın

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24