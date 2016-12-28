"Sevgili abiciğim sen bir CHP Genel başkanı olabilirsin fakat Recep Tayyip Erdoğan bir Atatürk'tür!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden "Bu ülkenin Atatürk'ü Recep Tayyip ERDOĞAN'dır. Benim tek hesabım budur beni twitterden takip edin. Hepinize teşekkür ediyorum" başlıklı bir video yayınladı. Celal Kılıçdaroğlu videosunda, "Sevgili abiciğim sen bir CHP Genel başkanı olabilirsin, fakat Atatürk koltuğuna oturan şu andaki Recep Tayyip Erdoğan bir Atatürk'tür! Sevgili arkadaşlar bu Twitter hesabı kendime aittir, beni buradan takip edebilirsiniz" ifadesini kullandı.