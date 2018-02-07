"Sen o adamla çiftleşme yaşamış bir hayvansın ve ne yazık ki bir çocuğun olmuş!"

Bircan İpek, 4 yaşındaki kızını elbiseyle boğmaya çalışan anneye "Sen çiftleşme yaşamış bir hayvansın ve ne yazık ki bir çocuğun olmuş" dedi. Haber ardından konuşan Ece Erken, "Şu an içimden ettiğim bedduaları milyonların ettiğini biliyorum" diyerek milyonlarca kadının anne olmak için dua ettiğini söyledi. Ece Erken, "Sana Allah çocuk vermiş. Allah'ın belası kadın boşanmışsın, ikiniz de çocuğu almamışsınız. Çocuk kurumlara düşmüş, bir de çocuk susmuyor diye boğuyorsun. Çok özür dilerim ama umarım hapishanede başına daha beteri gelir. Sen nasıl bir annesin? Bunları görmekten tiksiniyorum. Allah cezanı versin senin" ifadesini kullandı. Haberde geçen "Annesi ve babası bakmak istemedi" ifadesini dikkat çeken Bircan İpek ise "Senin yatacak yerinin olmaması lazım. Ağlayan bir çocuğu susturamayan bir kişiye anne denilemez. Sen o adamla çiftleşmiş bir hayvansın. Sen çiftleşme yaşamış bir hayvansın ve ne yazık ki bir çocuğun olmuş. Hayvanseverlerden de özür diliyorum. Onlar ne demek istediğimi anlıyorlar" ifadesini kullandı.