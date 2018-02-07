T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Sen o adamla çiftleşme yaşamış bir hayvansın ve ne yazık ki bir çocuğun olmuş!"

07 Şubat 2018 17:40

Bircan İpek, 4 yaşındaki kızını elbiseyle boğmaya çalışan anneye "Sen çiftleşme yaşamış bir hayvansın ve ne yazık ki bir çocuğun olmuş" dedi. Haber ardından konuşan Ece Erken, "Şu an içimden ettiğim bedduaları milyonların ettiğini biliyorum" diyerek milyonlarca kadının anne olmak için dua ettiğini söyledi. Ece Erken, "Sana Allah çocuk vermiş. Allah'ın belası kadın boşanmışsın, ikiniz de çocuğu almamışsınız. Çocuk kurumlara düşmüş, bir de çocuk susmuyor diye boğuyorsun. Çok özür dilerim ama umarım hapishanede başına daha beteri gelir. Sen nasıl bir annesin? Bunları görmekten tiksiniyorum. Allah cezanı versin senin" ifadesini kullandı. Haberde geçen "Annesi ve babası bakmak istemedi" ifadesini dikkat çeken Bircan İpek ise "Senin yatacak yerinin olmaması lazım. Ağlayan bir çocuğu susturamayan bir kişiye anne denilemez. Sen o adamla çiftleşmiş bir hayvansın. Sen çiftleşme yaşamış bir hayvansın ve ne yazık ki bir çocuğun olmuş. Hayvanseverlerden de özür diliyorum. Onlar ne demek istediğimi anlıyorlar" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

çiftleşme yaşamış hayvanbircan ipekece erkençocuğunu boğmak isteyen anne

Diğer Videolar

Arçelik Hindistan pazarına ‘yaşamla’ giriyor: Kadınlar istihdam edilecek, 'sari'ye özel çamaşır makinesi ve çiçekli buzdolapları üretilecek

İşte Emmy ödüllü Haluk Bilginer'in seslendirdiği şarkı: 'Ah güzel kafam'

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ocak 2020

Marina Abramovic sergisi İstanbul'da: Bildiğimiz her şeyi bir kenara bıraktık

HDP'li Gergerlioğlu: Evine baskın yapılan kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Çanakkale Boğazı'nda yunusların gösterisi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24