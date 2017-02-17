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"Sayın Cumhurbaşkan'ım bir sonraki seçimi kazanacağınızın ya da hiç ölmeyeceğinizin garantisini veriyor musunuz?"

17 Şubat 2017 20:34

Referanduma giden süreçte sosyal medyada 'Hayır' konulu videolar paylaşılmaya devam ederken, genç bir kadın paylaştığı ‘Hayır’ videosu ile görüşünü, "Sayın Cumhurbaşkan'ıma soruyorum, bir sonraki seçimi kazanacağınızın garantisini veriyor musunuz?" sözleriyle dile getirdi. "Cumhurbaşkan'ımı eleştirmiyorum, sadece vatandaşlık görevlerimi biliyorum" diyen kadının ifadeleri şöyle: "Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan bir sonraki seçimleri alacağınızın garantisini Türk milletine veriyor musunuz? Sizin bu değiştireceğiniz Anayasa maddeleri ile, o yetkiler ile bir insanın neler yapabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Ne kadar zeki, yakışıklı ve en iyi liderlerden bile olsa hem yargıyı, hem yürütmeyi hem de orduyu tek başına yürütmemeli."

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