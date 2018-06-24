Mezopotamya Ajansı'nın, geçtiğimiz günlerde AKP'li milletvekilinin esnaf ziyareti sırasında çıkan kavgada 4 kişinin öldüğü Suruç'a dair haberinde de “AKP'li Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız'ın, çok sayıda silahlı koruma ile ilçedeki okulları tek tek dolaşarak HDP'nin sandık görevlilerini darp ettiği, AKP ve Erdoğan lehine blok oy kullandırttığı” iddiası yer aldı. Haberde şunlar aktarıldı: “Şimdiye kadar Atatürk ve Cumhuriyet İlköğretim Okulları ile GAP Anadolu Lisesi'ne giden AKP'li Yıldız ve beraberindekiler, önce okullarda bulunan herkesin cep telefonlarına el koydu. Ardından sandık görevlilerini okul dışına çıkartıp, HDP'li sandık kurul üyelerini darp eden Yıldız ve beraberindekiler, sandık başlarına giderek AKP ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan lehine blok oy kullandırttı.” Öte yandan, Suruç'ta yine bir okulda sandığa fazladan oy atanlar, müşahitler tarafından tespit edildi. 1043 nolu sandıkta yaşanan olay, müşahitler ve sandık kurulu üyeleri tarafından fark edildi. O anlar ismi bilinmeyen bir müşahit tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde kaydı alan şahsın "Sayın başkan gördünüz paket oy atıldı şahitsiniz" dediği anlaşıldı.