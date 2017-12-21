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"Savaştaki Suriye plaf off'a kalıyor; Türkiye Milli Takımı kalamıyor!"

21 Aralık 2017 16:35

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "Belediyeler topladıkları vergilerle profesyonel spor kulüpleri kuruyorlar. Belediyelerin görevi o bölgedeki gençliğe hizmet etmektir, süper ligde takım kurmak değil." dedi. CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda 2018 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının bütçeleri üzerinde söz aldı. "Eskiden Dünya 3’üncüsü bir Milli takım vardı, şimdi play off’lara dahi kalamayan bir Milli Takım var. Oradan çok acı bir örnek daha söyleyeyim: 2011’den beri Suriye savaşta, kendi ülkesinde idman yapamıyor. Suriye Milli Takımı play off’lara kalıyor ama Türk Milli Takımı play off’lara kalamadı" dedi. Kaynak: Cumhuriyet

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