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"Sahte peygamber vurdu beni, sonunu düşünsün!"

08 Mart 2017 17:14

Kayseri'de, av tüfeğiyle vurularak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki , ambulanstan indirildiği sırada, "Beni sahte peygamber Metin Adak vurdu" dedi. Olay, merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında bir dava nedeniyle husumet oluşan olayda, Metin Adak (51) av tüfeği ile Bülent Görkem'i sol bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralı Görkem ambulansta indirildiği sırada, "Sahte peygamber Metin Adak beni vurdu. Sonunu düşünsün" ifadesini kullandı. Olayın zanlısı Metin Adak da Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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