"Sabah'ı okunacak gazeteler arasından çıkardılar" iddiasına Süleyman Soylu'dan tepki: İftira!..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Günü'nde Polis Radyosu'na konuk oldu. İçişleri Bakanlığının Facebook hesabından da naklen yayınlanan program, radyo programının müzik aralarında da sürünce ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bakan danışmanı olduğu sanılan bir kişinin yayın odasına gelerek, programda okunacak gazeteler konusunda sunucu ile konuşması ekranlara canlı olarak yansıdı. Programda hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin 'okunacak gazeteler listesinden çıkarıldığı görüldü. Bakan Soylu ise yaşananlar için 'iftira' dedi. Program, İçişleri Bakanlığının facebook hesabından da canlı olarak yayınlandı. Ancak Facebook'taki yayın ‘kesintisiz' olarak ekrana gelince ortaya ilginç diyaloglar çıktı. Facebook'taki ilginç anlardan birisi şu şekilde yaşandı; sunucu “Birazdan günün gazetelerini okuyacağız Bakanım” hatırlatmasının ardından, programın hemen başında müzik arası verdi. Arada da Bakan'a “Türkiye, Yenişafak, Hürriyet, Sabah, Akşam ve spor gazetelerinin okunacağını” anlattı ve “Siz de okumak ister misiniz? Uygun görür müsünüz?” diye sordu. Bakan da buna “Olur…” diye yanıt verdi. Bu esnada reji odasına giren bir kişinin sunucuya ‘Hangi gazeteleri okuyacağını' tekrar sorduğu görüldü. Bakan'ın danışmanı olduğu sanılan kişi ile oturduğu yerden kalkıp kadrajdan çıkan sunucunun okunacak gazeteler konusunda kısa bir fikir-alışverişinde bulundukları gözlendi. Sunucunun yerine döndükten sonra da önündeki gazetelerin sırasını değiştirdiği görüldü. Türkiye ve Hürriyet okundu, Sabah gazetesi okunmadı Yayın dönüşü de Bakan Soylu tarafından günün gazeteleri okundu. Ancak yayında sadece Türkiye ile dün Demirören grubuna satışı yapılan Hürriyet gazetesi ve Fanatik gazetesinin okunduğu görüldü. Yani AKP'ye en yakın gazete olarak bilinen Sabah gazetesinin, okunacak gazeteler listesinden çıkarıldığı gözlendi. Programın ilerleyen bölümlerinde ise Afrin'den, Azez'e, İstanbul'dan, İzmir'e telefon bağlantıları da yapıldı. Suriye topraklarında terörle mücadele eden polisler de yayına katılarak Bakan Soylu ile sohbet ettiler. Haberin ardından Bakan Soylu kişisel twitter hesabından tweet attı. Sözcü'nün haberini alıntılayan Bakan Soylu “Canlı yayına katılacak polislerimizin bilgisi verildiği konuşma üzerinden, hem de 10 Nisan Polis Günü'nde böyle bir iftirayı atabilen gazete müsveddesi…” dedi.