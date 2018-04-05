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"Saadet'in destek vermediği bir Abdullah Gül aday olmaz"

05 Nisan 2018 14:45

Cumhurbaşkanlığına adaylığı sık sık dile getirilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili konuşan Saadet Partisi Genel İstişare Kurulu üyesi Bülent Kaya, partisinin desteği olmaksızın böyle bir adaylığın gerçekleşmeyeceğini savundu. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Saadet Partisi GİK üyesi Kaya, AKP'nin MHP'yle birlikte kurduğu Cumhur İttifakı'na Saadet Partisi'ni de dahil ederek Gül'ün adaylığını engellemeye çalıştığı iddiasında bulundu. Cumhurbaşkanlığına adaylığı sık sık dile getirilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili konuşan Saadet Partisi Genel İstişare Kurulu üyesi Bülent Kaya, partisinin desteği olmaksızın böyle bir adaylığın gerçekleşmeyeceğini savundu. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Saadet Partisi GİK üyesi Kaya, AKP'nin MHP'yle birlikte kurduğu Cumhur İttifakı'na Saadet Partisi'ni de dahil ederek Gül'ün adaylığını engellemeye çalıştığı iddiasında bulundu

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