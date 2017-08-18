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"Rus turist kimlik kontrolü yapmak isteyen polise kafa attı" iddiası

18 Ağustos 2017 14:35

Antalya'da bir alışveriş merkezinde yüklü miktarda para sayan Rus turistlere kimlik soran polis memuru 29 yaşındaki Serkan Yarali, iddiaya göre Vladislav Rajja'nın saldırısına uğradı. Kafa darbesi alan Yarali'nin kaşı açılırken, arbedede ağır yaralanan Rajja ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Olay, Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde dün saat 21.00'de meydana geldi. Alışveriş merkezi içinde sivil kıyafetle devriye görevi yapan polis memuru Serkan Yarali, Rus uyruklu 4 kişilik turist grubunun yüklü miktarda parayı birlikte saydıklarını fark etti. Polis memuru Yarali, durumdan şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi. Polis olduğunu söyleyip kimlikleri isteyen Yarali'ya, iddiaya göre Vladislav Rajja önce itiraz etti daha sonra da kafa atarak polis memurunun kaşını açtı. Bir anda çıkan arbedeye alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri de müdahale edince Rajja ve yanındaki 3 Rus gözaltına alındı. Polisin kelepçe taktığı Rajja alışveriş merkezinden zorla dışarı çıkarıldı. Arbede sırasında başına darbe aldığı ve cebinden çıkardığı uyuşturucu hapları yuttuğu iddia edilen Rajja, ekip aracına bindirilmek istendiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen ambulansla önce polis memuru Serkan Yarali hastaneye sevk edildi. Yerde bilinci kapalı yatan Rajja ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Ağır yaralı Rajja'nın yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı kaydedildi. Olaya karışan Rus turistlerden biri, otomobil almak için ayırdıkları 120 bin TL civarındaki parayı sayarken polisin kendilerini darp ettiğini öne sürdü. Polis, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip soruşturma başlattı.

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