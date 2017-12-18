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"Pentagon'un gizli UFO araştırması ortaya çıktı" iddiası

18 Aralık 2017 13:22

İddialara göre, 2007’de başlayan ve 2012’de sona erdirildiği belirtilen projeden az sayıda yetkilinin haberdar olduğu belirtildi. New York Times’ın haberine göre araştırmada yer alan belgelerde, alışılmadık seviyede hızlı hava araçları ve uçan objeler tanımlanmaya çalışılıyor. Ancak bilim insanları, açıklanamayan durumların varlığının Dünya dışı canlılara işaret ettiği anlamına gelmediğini söylüyor. İleri Uzay Tehdidi Tanımlama Programı, emekli Demokrat Senatör Harry Reid’in projesiydi. Reid, New York Times’a yaptığı açıklamada “Bu projeyi yürüttüğüm için utanç içinde ya da üzgün değilim. Daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptım” dedi. Programın, Savunma Bakanlığına 22 milyon dolarlık bir maliyeti olduğu ve giderlerin yüksekliği sebebiyle sona erdirildiği aktarıldı. Program 2012’de bitirilse de yetkililerin olağan dışı hava fenomenlerinin ve şüpheli objelerin günlük takibini sürdürdüğü belirtildi. Politico’ya konuşan başka bir Kongre yetkilisi ise programın, rakip olarak görülen yabancı ülkelerin teknolojik gelişimini gözlemlemek için başlatılmış olabileceğini söyledi. 2017’nin başında Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), milyonlarca sayfalık gizli belgeyi kamunun erişimine açmıştı. Bu belgeler arasında UFO raporları da vardı.

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