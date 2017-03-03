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"Parasal sisteme karşıyım" dedi; otomobille bankaya girdi!

03 Mart 2017 17:08

Antalya'da 28 yaşındaki Cem Mustafa Demir isimli şahıs, otomobiliyle özel bir banka şubesine girdi. Bankanın sistem odasını yakmak üzereyken yakalanan Demir, "Parasal sisteme tek başına olan bir direniştir bu. Bankaya girmeye çalıştım. Yeni bankalarda buluşmak üzere" dedi. DHA'da yer alan habere göre olay, Muratpaşa ilçesi Şarampol Mahallesi İstiklal Kavşağı üzerinde bulunan özel bir bankanın şubesinde sabaha doğru saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 28 yaşındaki Cem Mustafa Demir'in idaresindeki 06 HL 592 plakalı otomobilin banka şubesinden içeri girdiğini gören bir kişi kaza olduğu düşüncesiyle durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri otomobilin bankanın giriş kapı ve camlarını kırdığını ancak otomobil sürücüsünün ortalarda olmadığını gördü. Banka şubesini adeta talan eden, Demir, içtiği bir bira kutusunu da bankanın içerisinde bıraktı. Trafik polislerinin alkol muayenesinden geçirdiği Demir'de yasal sınırın altında bir değer olan 0,44 promil alkol çıktı. Neden böyle bir eylemde bulunduğu sorulan Demir, "Parasal sisteme tek başına olan bir direniştir bu. Herkesin borcu yok mu bankaya? Bankaya girmeye çalıştım, yeni bankalarda buluşmak üzere. Banka olur ya da parayla dönen her şey olur. Parasal sisteme karşıyım. Yürümüyor çünkü. Parasal sistemin insanlar üzerindeki etkisi kötü sonuçlar doğuruyor. Buna dikkat çekmek için devam edeceğim" dedi.

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