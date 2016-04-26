Trabzonspor’un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, katıldığı Telegol programında Gençlerbirliği’nde teknik direktörlük yaptığı dönem oyuncularının Galatasaray’dan teşvik primi aldığını öne sürdü. Tekelioğlu “Gençlerbirliği’nde oyuncularım Galatasaray’dan teşvik primi aldı. O zamanki oyuncular beni mahkemeye verebilir. Teşvik aldıklarını biliyorum” ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği’nde 1996 ve 1997 sezonları arasında teknik direktörlük görevi yapan Tekelioğlu ” Teşvik şu anda suç ama hala teşvik alan futbolcular var. Bunları da biliyorum. Sözümün arkasındayım” dedi.