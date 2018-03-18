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"Otomobilimi teslim etmedim, vale lastiğimi kesti" iddiasıyla şikayetçi oldu

18 Mart 2018 15:24

Ataşehir'de arkadaşlarıyla birlikte bir balık restoranına giden avukat Selva Özkarakoç, teslim etmek istemediği otomobilinin lastiğinin, vale tarafından kesildiği iddiasıyla vale ve restoran hakkında şikayetçi oldu. "Bir de üstüne 20 TL vale ücreti vermiştim. Sonucu bu.." diyen Özkarakoç, restoran yetkilisince kendisine zararının karşılanabileceği önerisinde bulunulacağının söylendiğini belirterek, "Bunu kabul etmedim. Çünkü bugün benim başıma gelen, yarın başka insanların başına da gelebilir Ben başka insanlara da zarar verebilirdim. Kendi canıma da mal olabilirdi" diye konuştu. İddiaya göre, avukat Selva Özkarakoç, dün 20.00 sıralarında, arkadaşlarıyla bir balık restoranına gitti. Restoran girişinde, ismi henüz öğrenilemeyen bir vale, park etmek için Özkarakoç'un otomobilinin anahtarını almak istedi. Avukat Özkarakoç, içinde müvekkillerine ait çek-senet olduğu için otomobilini valeye vermek istemedi. Avukat, otomobili park ettikten sonra vale yanına gelerek "Buraya araç alacağım, buraya aracınızı park etmeyin ya da aracınızın anahtarını biz görevli valelere verin" dedi. Selva Özkarakoç, anahtarı vermek istemediğini yineleyince, vale "Siz bilirsiniz, sonucuna katlanırsınız" diye karşılık verdi. Konuşmanın ardından restorana geçen avukat Özkarakoç, birkaç saat sonra evine gitmek için otomobiline binerek yola çıktı. Selva Özkarakoç, kısa bir süre sonra, otomobilin panelinde bir lastiğin inik olduğu uyarısını fark etti. Otomobili park ederek inen avukat, sağ arka lastiğin kesilmiş olduğunu tespit etti. Özkarakoç, restoranı telefonla arayarak, karşısına çıkan kişiye durumu anlattı. Bir süre sonra restoran yetkilisi olduğunu söyleyen bir kişinin kendisini arayarak "Zararınız neyse ödeyeceğiz, bu konuyu aramızda halledelim, lütfen karakola gitmeyin" dediğini iddia eden Avukat Selva Özkarakoç, İçerenköy Polis Merkezine giderek vale ve restoran işletmecisi hakkında şikayetçi oldu.

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