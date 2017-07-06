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"Örümcek-Adam: Eve Dönüş" film fragmanı

06 Temmuz 2017 14:00

Jon Watts'ın yönetmenliğini yaptığı ve Tom Holland, Robert Downey Jr, Marisa Tomei, Michael Keaton, Logan Marshall-Green ile Kenneth Choi'nin başrollerinde yer aldığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş" izleyiciyle buluşacak. Spider-Man'in Marvel Sinematik Evreni'ndeki ilk solo filmi olacak yapım, dünyayı kurtarma ile öğrencilik arasında gidip gelen "Peter Parker" karakterinin, "Vulture"ı alt etme çabasını anlatıyor. "Captain America: Civil War"da sansasyonel bir başlangıç yapan genç Peter Parker, "Örümcek-Adam: Eve Dönüş"te yeni bulduğu kimliği ve ağ atma yeteneğiyle, süper kahraman olarak yaşamaya başlayacak.

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