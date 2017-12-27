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"OHAL seçime kadar kalkmayacak"

27 Aralık 2017 14:21

Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programına konuk olan ANAR Araştırma Şirketi Başkanı İbrahim Uslu, olağanüstü hal'in yakın zaman içerisinde kalkmasının zor olduğunu söyledi. Uslu, "Ben OHAL'in kısa vadede kalkacağını zannetmiyorum. Yani seçime doğru hemen kaldırıp, seçime gitmek gibi bir pragmatizm içerisinde de olmaz. Referandum için de aynı şey söyleniyordu, kaldırılmayıp referanduma gidildi. 2018 içerisinde olacak bir erken seçimin, kesinlikle OHAL koşulları altında olacağını düşünüyorum" dedi. Kaynak: CNN Türk

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