"O gençler vapurda 'Evet' şarkısı söyleseydi, polis yine müdahale eder miydi?"

Geçtiğimiz günlerde polis, vapurda 'Hayır' şarkısı söyleyen gençlere müdahale edip, gözaltına almaya çalışmıştı. Fakat polisin gözaltı girişimi, vapurdaki yolcular tarafından engellenmişti. Yaşanan olayı Kanal D ana haber bülteninde gündeme getiren Ahmet Hakan, "Bu gençler ne yapmış, ‘Hayır’ şarkısı söylemiş, küfür etmemiş, bir yere saldırmamıştır. Burada duralım ve soralım, aynı gençler burada 'Evet' şarkısı söyleseydi polis yine müdahale eder miydi? Tabi ki hayır. Öyleyse hayır diyenlere bu tahammülsüzlük nedendir? Ne diye hayır diyeceklere bu kadar korku salınıyor!" ifadesini kullandı.