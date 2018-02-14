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"Nuray Hafiftaş hiçbir zaman gösterişi sevmedi, halk kızıydı o..."

14 Şubat 2018 20:19

Uzun zamandır kanser tedavisi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçının dostlarından Müşerref Akay, Hafiftaş'ın yarın ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceğini söyledi. Cenazesi devlet töreniyle defnedilecek olan Hafiftaş'ın arkadaşı Müşerref Akay, "Allah razı olsun cumhurbaşkanımızdan, arkadaşıma yakışır bir şekilde olacak. Onun gönlü o kadar çocuksu, o kadar naifti ki... Hiçbir zaman gösterişi sevmezdi. Halk kızıydı ben de halk kızıyım... Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

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