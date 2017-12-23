"Ne yaptınız da Cem Küçük, Ali Ağaoğlu ve Reza Zarrab gibi adamlara itibar kazandırdınız!"

HDP grup başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun 2018 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı kapanış konuşması gündem konusu oldu. Cem Küçük'ün "17-25 Aralık'ı yapanları konuşturmak için sallandır ayağından aşağı, havlu tekniği de var!" sözlerini eleştiren Kerestecioğlu, şunları söyledi: "Bu ülke hani Mevlana’nın Yunus Emre’nin Pir Sultan Abdalın; Halide Ediplerin Nezihe Muhittinlerin, Şeyh Bedrettinlerin, Feqîyê Teyranların, Ayşe Şan’ların ülkesiydi! Ne yaptınız nasıl ettiniz de Cem Küçük gibi, Ali Ağaoğlu gibi, Reza Zarrab gibi hatta Sedat Peker gibi adamlara itibar kazandırdınız! Nasıl oldu da bu adamlar televizyonlara çıkıp, “bak işkence yöntemi var boğma” diye ortalığa çıkıp adamdan sayılıp, konuşturulur oldular! Nerede Yunus Emreler, Nerede Pir Sultan Abdallar... Kim bunlar? Ne üretmiş, bu toplum için ne yapmışlar! Bir ağaç mı dikmiş, bir çocuğu mu evlat edinmiş, bir şiir mi yazmış, bir insana eli kalbi mi değmiş, kendinden ve reisinden başka kimi sevmiş de ortalığa pelesenk olmuşlar! Ne ettiniz de bu ülkenin en yaratıcı siyasetçileri, gazetecileri hapiste, bunlar meydanları boş bulur oldular!"