"Ne yapalım kadınlar öldürülüyorsa" diyen AKP'li başkan, 'kamuoyu'ndan özür diledi

Çorum'da İl Genel Meclisi toplantısında Meclis Başkanı AKP'li Halil İbrahim Kaya, kadın cinayetleri hakkında konuşan CHP'li üyelere tepki vermişti. "Kadınlar öldürülüyor diyorsunuz. Kim öldürüyor. Ne yapalım öldürüyorsa, polis yakalayıp cezasını veriyor. Bu hükümetin verdiği kadın haklarını Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri hiçbir hükümet vermedi. Adam öldürüyorsa cezasını çekiyor. Erkekler öldürülmüyor mu?" diye sormuştu. Kaya bu sözleri için toplantıdaki kadınlardan değil, kamuoyundan özür diledi. "Her defasında hıncını hükümetten alırcasına kadınlar öldürülüyor bir önlem almıyorsunuz dedikçe... Bu kadar yalan, iftira, mizansen olur mu?" diye konuştu.